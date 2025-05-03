«Уже в который раз»: Нонне Гришаевой снова не дали звания народной артистки РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса не исключает, что у нее есть недоброжелатели.

Звезде сериала «Папины дочки» Нонне Гришаевой, несмотря на многочисленные усилия и заслуги, отказали в звании народной артистки России. Об этом она рассказала в интервью издаю 7Дней.ru.

Актриса сравнила свою судьбу с судьбой другой своей коллеги - ЛюдмилыГурченко. По ее словам, у них в биографии есть много созвучных моментов. Преданность профессии, зрительская любовь, а такая отсутствие ролей и абсолютное неприятие со стороны начальства. Этим она объясняет, почему столько лет продолжается считать заслуженной, а не народной артисткой РФ.

«Уже в который раз наш Театр РОСТА подает на меня документы, и опять отказ», — ответила Гришаева.

Она не исключает, что в комиссии по званиям у нее есть тайный недоброжелатель. И иронично вспоминает, что такие трудности с ней происходят, потому что она не живет по принципу героини из спектакля «Люся».

«Кстати, в спектакле „Люся…“ героиня говорит: „Для того чтобы жить спокойно, нужны три ‚Б‘ — нужно быть Бедной, Больной и Бездарной“. Вот это точно не про меня, наверное, поэтому рак и происходит», — подчеркнула Гришаева.

Тем не менее, к наградам актриса относится спокойно, ей гораздо важнее любовь и признание зрителей. Причем в интернете люди заявляют, что звание обязательно появится, а поклонники будут ее поддерживать и дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нонна Гришаева пожаловалась на проблемы с кожей.