«Точка роста»: Тройник после разрыва с Пересильд рассказал, как справляется с трудностями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актер поразмышлял о жизни мужчин.

Актер Михаил Тройник не боится трудностей - по его мнению, это то, что помогает закалять характер. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере спортивной драмы «Финал» с Денисом Шведовым.

«Я отношусь к ним как к чему-то, что закаляет. И является точкой роста», — ответил он.

Кроме того, также способствуют повышению уверенности и занятия спортом. С физическими нагрузками актер столкнулся не только в рамках фильма, сам же он занимался борьбой. Хоть это и осталось в прошлом, Тройник посещает спортзал и считает, что физические активности для мальчиков и мужчин являются важной частью в жизни.

«Мне кажется, важно. Ну, само ощущение от этого спорта, какой-то уверенности», — подчеркнул актер.

Видимо, спорт помог Михаилу перенести сложности и в этот раз, ведь совсем недавно он расстался с коллегой по фильму "Вызов" Юлией Пересильд. В отношениях они были три года.

События кинокартины «Финал» разворачиваются в 2012 году. Олимпийские игры в Лондоне, матч по волейболу среди мужских команд. Сборная России никогда не выигрывала золото, ее противником становится Бразилия, за плечами которой множество побед.

На первый взгляд, все предельно ясно. Однако благодаря тренеру национальной сборной Владимиру Алекно, которого сыграл Денис Шведов, и упорству спортсменов, России удалось попасть на золотой пьедестал.

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