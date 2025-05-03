Российская армия уничтожила над Черным морем ракеты Storm Shadow и «Нептун»

Фото: www.globallookpress.com/Ayal Margolin/JINI

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ВСУ предприняли новую попытку совершить массированную атаку на регионы РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили над акваторией Черного моря восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинские ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», — говорится в сообщении.

Помимо этого, огневые средства Черноморского флота ликвидировали 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, ПВО сбили и 170 беспилотников над регионами России. Больше всего дронов — 96 — перехватили над Крымом. В Краснодарском крае — 47, девять уничтожили над Рязанской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями, а также два в Белгородской.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома, пострадали четыре человека. В городе обломки упавшего дрона повредили три резервуара на зерновом терминале. Начался пожар, пожарные ликвидируют возгорание.