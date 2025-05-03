ФСБ рассекретила данные о потоплении Англией судов с советскими военнопленными

ФСБ: британские самолеты 80 лет назад расстреляли на Балтике советских пленных

Фото: www.globallookpress.com/Scherl

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Спаслись лишь 300 человек.

Британские военные самолеты 80 лет назад разбомбили пароходы, на которых перевозили несколько тысяч советских военнопленных — узников нацистских концлагерей, на Балтике. Из опубликованного архивного документа ФСБ России, который был рассекречен, стало известно, что с кораблей просили остановить нападение, однако этого не произошло.

В Любекской бухте Балтийского моря 3 мая 1945 года узников на трех германских судна: «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», расстреляли. Пленных фашисты перевозили в Норвегию. По тем, кто предпринял попытки спастись, британцы стреляли с катеров. Сами корабли затонули.

По имеющимся данным, жертвами трагичного эпизода стали от семи до 12 тысяч человек. Большинство убитых были советскими гражданами. Удалось спаслись только 300 пассажирам.

Подробности произошедшего открылись общественности благодаря обнаруженному заявлению одного из узников — Василия Саломаткина. Документ находился в материалах переписки 2-го Главного управления (контрразведка) министерства государственной безопасности СССР за 1949 год.

Удалось установить, что 3 мая 1945 года в 15 часов над местом погрузки заключенных на пароходы появилось 15-16 лайнеров с английскими опознавательными знаками. В дальнейшем с этих самолетов начался расстрел военнопленных.

«Несмотря на то, что немцы подняли белый флаг, давая знать о своей капитуляции, а военнопленные, сняв с себя нижние белые рубашки, махали ими в воздухе, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароход», — отмечалось в документе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФСБ рассекретили данные о зверствах нацистов в лагере «Заксенхаузен».