США испытали прототип морской гиперзвуковой ракеты

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Department of Defense

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Запуск прошел по принципу «холодного старта».

Военно-морские силы США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты Conventional Prompt Strike (CPS) на станции космических сил на мысе Канаверал, говорится в заявлении Пентагона от 2 мая.

Это был первый раз, когда служба запустила гиперзвуковое оружие с использованием подхода «холодного газа».

Катапультировать ракету с платформы на безопасное расстояние над кораблем перед началом запуск первой ступени позволяет применение холодного газа, о чем рассказал вице-адмирал военно-морских силам (ВМС) США, директор программы стратегических систем и один из ведущих разработчиков гиперзвуковой ракеты Джонни Вулф.

«Это техническое достижение приближает (программы стратегических систем ВМС — Прим. ред.) на один шаг к выполнению миссии по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала военно-морского флота», — отметил он.

Пентагон объявил, что успешный метод «холодного» запуска в дальнейшем будет учтен при принятии на вооружение ракеты Conventional Prompt Strike (CPS). К тому же испытание посчитали новым этапом для системы Common All Up Round, которую разрабатывают ВМС при помощи специального подразделения армии. В прошлом году они также совместно провели пару пробы запуска конвенциональной гиперзвуковой ракеты системы All Up Round (AUR).

В контрольно-ревизионном управлении правительства США в минувшем году уточняли, что сухопутные войска страны не получат гиперзвуковые ракеты до октября 2025 года. В марте замначальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус пояснял, что для армии и военно-морских силы Соединенных Штатов новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия поступит в конце текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что советника Пентагона отправили в административный отпуск за утечку данных.