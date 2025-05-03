«Ходил под себя»: бывшая жена Паши Техника о последних днях рэпера

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Музыкант ушел из жизни 4 апреля в Таиланде.

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) накануне ухода из жизни сильно мучался. Об этом в интервью на одном из YouTube-шоу рассказала экс-супруга музыканта Ева Карицкая.

В день, когда исполнитель почувствовал себя плохо, будучи в Таиланде, бывшей избранницы с ним не было. Лишь когда состояние Техника стало критическим, Карицкой сообщили об инциденте.

«Узнала совершенно случайно, что он лежит в больнице. Я проснулась с мыслью о том, что, мне кажется, что-то с Пашей. Я пишу Маркусу (Менеджер артиста. — Прим. ред.). Он такой: „Да, он под ИВЛ уже второй день. Ну, давай молиться, только никому не рассказывай"», — пояснили она.

После этой новости женщина приняла решение лететь в Таиланд. В тот момент с музыкантом находилась его новая возлюбленная. В больнице девушки встретились. Карицкая уточнила, что обращалась к избраннице Паши, когда тот скончался, с просьбой рассказать, как его госпитализировали. Однако незнакомка не пошла на контакт.

«Хотела встретиться с ней здесь, в Таиланде. Когда я прилетела, она улетела в Дубай — горевать, скорбеть. Она знала, что я прибуду, поэтому улетела очень быстро. Я хотела посадить ее на полиграф», — сказала бывшая рэпера.

При этом близкие знакомые исполнителя поделились подробностями его состояния с Карицкой. Они говорили, что предпринимали попытки вылечить его собственными силами, поэтому сначала не везли в медучреждение.

«Представляю, насколько ему было плохо, и как он мучился. Ему поставили вторую капельницу. И опять, видимо, ему не помогло, поэтому решили еще одну капельницу вызвать на следующий день. Он уже ходил под себя», — поделилась Ева.

Женщина также со слов приятелей рэпера пояснила, что тот из-за тяжелого самочувствия не мог ходить. К тому же его мыли на стуле.

Последняя пассия, как отметила Карицкая, не согласилась со сказанным, а также путалась в показаниях.

«Она сказки рассказывает. Я же с ней разговаривала по телефону. Она говорит, он спускался сам к скорой. Но если он не мог помыться, как он мог сам к ней спуститься? И в скорой у него дыхания практически не было, его уже подключали к ИВЛ», — с негодованием рассказала бывшая жена знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр.