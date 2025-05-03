Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Willnow; 5-tv.ru

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РФ часто делают объектом обвинений на политической арене.

Бывший депутат от партии «Альтернатива для Германии» и эксперт по праву Евросоюза Гуннар Бек в беседе с «Известиями» рассказал о ситуации со спорной фотовыставкой в Берлине, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны. Экспозицию расположили у Бранденбургских ворот.

По словам Бека, то, как воспринимаются итоги Второй мировой войны в ФРГ, в течение всего времени зависело от позиции региона.

Как отметил специалист, на территории Западной Германии победа по большей части считалась заслугой западных союзников, а Восточной — успехом Советского Союза. Поэтому, отметил собеседник, итоги периодически искажаются пропагандой.

Эксперт подчеркнул, что РФ часто делают объектом обвинений на политической арене.

«Сейчас Россию винят буквально во всем — в отключениях электричества в Испании и Португалии, в росте военных расходов, в попытке захватить всю Европу», — пояснил Бек.

Он придерживается мнения, что такие утверждения воспринимаются за правдивые, поскольку там доминируют государственные СМИ, а также подобные идеи выступают в качестве преобладающего нарратива пропаганды стран Запада.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Берлине открылась выставка к 80-летию окончания Второй мировой войны. В ней роль Красной армии в победе над нацизмом признали исключительно формально.