Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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По словам министра просвещения РФ, неправильные «трактовки» оправдывают нацизм.

В молдавских учебниках истории встречаются факты, которые искажают события Великой Отечественной Войны. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Неприемлемо, что в молдавских учебниках истории величайший подвиг советского народа, Сталинградскую битву, осмелились назвать катастрофой. Это не только свидетельство, чьими последователями считают себя современные молдавские власти, но и циничное надругательство над памятью миллионов людей, ставших жертвами нацизма», — отметил он.

Кравцов также подчеркнул, что упоминание событий ВОВ в таком ключе являются попыткой переписать историю. Помимо этого, «трактовки» из молдавских учебников оправдывают нацизм. Они могут стереть правду о Великой Победе из памяти поколений.

«Важно преподавать детям правду: Сталинград стал символом мужества и стойкости нашего народа. Миллионы советских людей, включая уроженцев Молдавии, в годы Великой Отечественной войны сражались плечом к плечу против общего врага», — дополнил глава Минпросвещения.

Кварцов обратил внимание, что основой воспитания в нашей стране является память об ее истории. Сейчас старшеклассники во всех школах России узнают о ВОВ из новых учебников. В них подробно и беспристрастно описаны события военных лет.

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