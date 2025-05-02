Спорная подача: в Берлине открылась выставка к 80-летию окончания Второй мировой войны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Она будет открыта до 11 мая.

В Берлине открылась спорная фотовыставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны. На экспозиции, организованной местными властями, продемонстрированы исторические фотографии значимых моментов войны, среди которых — взятие Рейхстага советскими солдатами, а также известная встреча на Эльбе. Но внимательное изучение фотовыставки установил некоторые спорные моменты в подаче исторического материала.

Например, официально признавая роль Красной армии, на экспозиции внезапно делается акцент на Соединенных Штатах. Таким образом, получается искаженное представление об освобождении Берлина.

«Американцы заходили в дома и искали нацистов. Вот они и пришли, американцы», — говорится в звуковом сопровождении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о Второй мировой войне.