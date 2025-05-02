В Дагестане задержали предпринимателя, организовавшего смертельный тур на катере

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В отношении мужчины возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предприниматель, организовавший смертельный тур на катере в Дагестане, задержан. Об этом заявили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ.

В отношении бизнесмена возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — указано в сообщении ведомства.

Как сообщает следствие, мужчина нанял для прогулок на катере человека, у которого не было прав на управление маломерным судном. В ведомстве отметили, что по этой причине нанятый водитель, незаконно управляя катером и не соблюдая скоростной режим, допустил столкновение судна со скалой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сулакском каньоне в Дагестане перевернулась лодка с туристами. Погибла одна женщина 1992 года рождения, восемь человек пострадали. По словам собеседника, у людей диагностировали ушибы и царапины.