Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о Второй мировой войне

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На этой неделе американский лидер заявил, что США сделали для победы несравнимо больше любой другой страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала три цитаты 32-го президента США Франклина Рузвельта в ответ на слова Трампа о победе Соединенных Штатов во Второй мировой войне.

«На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые» («Беседы у камина», 28 апреля 1942 года)», — заявлял Рузвельт.

Российский дипломат вспомнила и слова Рузвельта из письма к главе СССР Иосифу Сталину (послание от 4 февраля 1943 года). В нем американский лидер поздравил советского с победой Красной армии у Сталинграда.

«Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага», — написано в послании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Штаты «больше других» сделали для победы во Второй мировой войне. Кроме того, глава Белого дома провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

Трамп добавил, что этот шаг был необходим, чтобы почтить «уникальные жертвы» США в обеих мировых войнах», чтобы признать, что «мы (США — Прим. ред.) сделали больше, чем любая другая страна для достижения победоносного результата».

8 мая действительно совпадает с окончанием боевых действий против нацистской Германии. Но США продолжали воевать против Японии. 2 сентября 1945 года произошла капитуляция Японии — событие, официально завершившее Вторую мировую войну.

Капитуляция Японии — следствие двух единственных в истории человечества случаев боевого применения ядерного оружия. 6 и 9 августа 1945 года, города Хиросима и Нагасаки подверглись американскому ядерному удару. В результате Хиросима была практически полностью уничтожена, погибли до 80 тысяч человек.