«Не сможет сдвинуть Россию»: Рубио исключил возвращение Украины к границам 2014 года

Фото: Reuters/JULIEN DE ROSA

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Госсекретарь США отметил, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Украина не вернется к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

«Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году», — сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что это решение окончательное, и никак иначе его воспринимать не стоит. Он также рассказал, что США продолжают искать пути урегулирования конфликта на Украине. По словам Рубио, позиции Москвы и Киева все еще лишены точек соприкосновения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уступки России по территориям возможны, если это приблизит завершение конфликта. Политик предположил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, вероятно, придется принять «болезненное решение».

Подтолкнуть Украину к территориальным уступкам также пытаются Германия, Великобритания и Франция. Они очень обеспокоены возможным выходом США из переговорного процесса, а потому ищут способы, чтобы его ускорить. При этом неизвестно, о каких конкретно территориях идет речь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдепе США пригрозили выходом из переговоров по Украине.