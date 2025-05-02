«Большая афера»: США отменили последнюю лазейку для ввоза китайских товаров
NYT: в США отменили беспошлинный ввоз китайских товаров стоимостью до $800
Фото: Reuters/Allison Bailey
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В Белом доме такой способ назвали мошенничеством.
Администрация президента США Дональда Трампа отменила правило о беспошлинном ввозе товаров из Китая стоимостью до 800 долларов. Об этом сообщает газета New York Times.
По данным издания, в Штатах действует правило «de minimis», обеспечивающее перевозку товаров без взимания дополнительной суммы. Это распространяется на вещи с таможенной стоимостью до 800 долларов при условии, если они поставлялись напрямую потребителям или малым предприятиям. Когда были введены пошлины, то компании прибегали к этой лазейке.
В 2023 году таможенная и пограничная служба США обработала миллиард таких посылок, чья средняя стоимость составляла 54 доллара. Однако на заседании в Белом доме Трамп назвал такую лазейку «мошенничеством». Поэтому в пятницу администрация президента официально запретила возможность приобретать дешевые товары из Китая без оплаты налога.
«Это большая афера против нашей страны, против действительно малого бизнеса. И мы закончили, мы положили этому конец», — сказал он.
Он отметил, что этой лазейкой активно использовали наркоторговцы, отправляя товар без необходимости предоставлять информацию о доставке.
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