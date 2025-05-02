Пакет на голове и ремень на шее: на Бали обнаружили тело российского блогера

Фото: Instagram*/bohiness

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Полицейские нашли его в номере гостиницы.

Тело российского блогера Артема Афонина было найдено с пакетом на голове и ремнем на шее в отеле на Бали. Об этом сообщает газета detikbali.

Сотрудник Ахмад Софьян, занимавшийся уборкой номеров, не смог попасть в комнату российского туриста. Ранее персонал отеля уже обращал внимание на то, что гость долгое время не покидал номер. Чтобы выяснить, что происходит внутри, Софьян заглянул в окно со стороны улицы и сделал фото на телефон. На снимках Артем лежал на полу без признаков жизни.

Администрация отеля вызвала полицию. Дверь пришлось взламывать. Проникнув в номер, правоохранители увидели, что на шее блогера был ремень, а голову обмотали полиэтиленовым мешком. Руки, ноги и лицо были покрыты ранами, из носа и рта вытекла кровь.

Медики постановили, что смерть наступила за 12 часов до обнаружения. Местная полиция выясняет обстоятельства инцидента. Тело блогера отправлено на экспертизу.

Артем Афонин позиционировал себя как психолога, бизнес-коуча и IT-предпринимателя. Ему было 28 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело африканки нашли на севере Москвы.

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