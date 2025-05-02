«Иногда на языке 18+»: Денис Шведов сравнил режиссеров и тренеров

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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Звезда отечественного кино недавно воплотил образ тренера сборной России и может о многом рассказать.

Актеры похожи на спортсменов тем, что для них режиссер является своего рода тренером. Об этом рассказал артист Денис Шведов на премьере спортивной драмы «Финал».

В фильме звезда отечественного кино сыграл роль главного тренера сборной России Владимира Алекно. По словам Шведова, несмотря на явные различия в профессиональной сфере, актеры все же похожи на спортсменов.

«Все зависят от решений главного режиссера-тренера. Все все равно так или иначе стоят и, как они во время тайм-аута, так и мы после прогона. Мы стоим с режиссером и слушаем его, внимаем, что он нам сейчас скажет. Иногда на языке 18+», — ответил он.

События кинокартины «Финал» разворачиваются в 2012 году. Олимпийские игры в Лондоне, матч по волейболу среди мужских команд. Сборная России никогда не выигрывала золото, ее противником становится Бразилия, за плечами которой множество побед.

На первый взгляд, все предельно ясно. Однако благодаря Владимиру Алекно и упорству спортсменов России удалось попасть на золотой пьедестал.

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