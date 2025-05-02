Ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в этом году

Развозжаев: ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в году

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

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Было ликвидировано более 50 БПЛА в воздушном пространстве и несколько морских дронов в акватории.

Ночная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь стала самой массированной в этом году. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — сказано в публикации.

Развозжаев отметил, что совершенная атака — попытка ВСУ испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам. Сделать этого не получилось.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ нанесли удар дронами по рынку в Алешках, есть жертвы.