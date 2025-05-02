«С детства пытали»: сын Нагиева признался в душевных травмах из-за отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Звездное происхождение доставило наследнику актера немало проблем.

Сын телеведущего Дмитрия Нагиева — Кирилл — признался, что из-за профессии отца заработал себе расстройство психики. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

Недавно звезда сериала «Физрук» открыл в Дубае свою актерскую школу. В проекте принимает участие и Кирилл. Однако, несмотря на связи, попасть на обучение получилось далеко не сразу.

«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал он.

Вероятно, известность отца оставила неизгладимый след в душе Кирилла, ведь из-за известной фамилии ему приходится сталкиваться с вечным сравнением. Тем более, наследник актера решил продолжить семейное ремесло. И ему важно закрепиться на сцене не из-за своих связей, а благодаря упорству и работе.

Однако, как отметил Кирилл, он пока держится, поэтому об уходе из проекта не думает. Подписчики же его поддерживают и желают больше сил, чтобы преодолеть испытания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нагиев получил травму на сцене в Дубае.