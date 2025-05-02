Неожиданное похолодание? Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая
Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Накануне в столице был побит рекорд по количеству выпавших осадков.
В Москве 2 мая ожидается небольшой дождь, облачность и до девяти градусов тепла. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура будет колебаться от плюс семи до девяти. Однако ночью столбики термометров опустятся до ноля.
В Подмосковье ожидается от шести до 11 градусов, но вместе с тем возможны небольшие осадки. По прогнозам будет северный ветер северо-западный, местами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Москве очень непредсказуемая. На смену летнего тепла и солнца пришли дожди и снег. Всего за 12 часов 1 мая был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Он был зарегистрирован в 1909 году.
В ночь с 1 по 2 мая жителей столицы поразил снег. При этом температура воздуха составляет от плюс двух до плюс восьми градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Урал накрыл снежный шторм. Из-за непогоды возникают перебои электроснабжения. Без света остались почти 45 тысяч человек. Чтобы люди могли выбраться из подъездов, дворники выкапывают траншеи в высоких сугробах.