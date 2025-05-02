Трамп объявил 8 мая в США «Днем победы во Второй мировой войне»

Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы в двух мировых войнах

Фото: Evan Vucci/AP/TASS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он также заявил, что Штаты сделали для краха фашизма «намного больше других стран».

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Штаты «больше других» сделали для победы во Второй мировой войне. Кроме того, глава Белого дома провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

«Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой», — написал американский лидер.

Американский лидер отметил, что союзники США отмечают 8 мая как День Победы, но, по словам Трампа, именно Соединенные Штаты «сделали для победы больше, чем остальные».

Трамп добавил, что этот шаг был необходим, чтобы почтить «уникальные жертвы» США в обеих мировых войнах», чтобы признать, что «мы (США — Прим. ред.) сделали больше, чем любая другая страна для достижения победоносного результата».

«Мы выиграли обе войны, никто не был близок с нами с точки зрения силы, храбрости или военной доблести, но мы никогда ничего не празднуем <…> Это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это сделать! Мы снова начнем праздновать наши победы!» — говорится в сообщении.

8 мая действительно совпадает с окончанием боевых действий против нацистской Германии. Но США продолжали воевать против Японии. 2 сентября 1945 года произошла капитуляция Японии — событие, официально завершившее Вторую мировую войну.

Капитуляция Японии — следствие двух единственных в истории человечества случаев боевого применения ядерного оружия. 6 и 9 августа 1945 года, города Хиросима и Нагасаки подверглись американскому ядерному удару. В результате Хиросима была практически полностью уничтожена, погибли до 80 тысяч человек.