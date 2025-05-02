США больше не будут посредниками в переговорах между РФ и Украиной

Госдеп заявил об отказе США от роли посредника в переговорах России и Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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При этом Вашингтон продолжит прилагать усилия для установления мира.

Соединенные Штаты отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявив, что диалог между Киевом и Москвой должен вестись напрямую. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.

«Госсекретарь Марко Рубио дал понять, что методы нашего воздействия изменятся, и мы не будем посредниками», — сообщила дипломат.

По словам представителя Госдепа, США, несмотяр на это заявление, все же будут прилагать усилия для установления мира. В Вашингтоне подчеркнули, что теперь инициатива должна исходить от сторон конфликта — каждой из нужно представить и разработать «конкретные идеи о том, как данный конфликт должен закончиться», подчеркнула Брюс.

Ранее вице-президент США Джеймс Ди Вэнс заявил, что первым шагом к разрешению конфликта являются мирные предложения от обеих сторон. Он дал 100 дней на организацию прямых переговоров.

Накане в Госдепе, писал 5-tv.ru, заявили, что Штаты откажутся от участия в переговорах по Украине, если не будет достигнут прогресс — Вашингтон ждет «полного и длительного» прекращения огня.