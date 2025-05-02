Названа дата следующей после майских праздников короткой рабочей недели

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Еще один дополнительный выходной образовался за счет переноса с 8 марта.

Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня 2025 года и длинные выходные — с 12 по 15 июня — ожидают соотечественников в связи с празднованием Дня России 12 июня. В честь праздника в нашей стране традиционно проходит серия торжественных мероприятий, а президент России традиционно вручает государственные премии.

Продолжительность предпраздничного рабочего дня 11 июня сокращается на один час.

Выходной 13 июня — за счет переноса праздничного дня с 8 марта. Дело в том, что в этом году 23 февраля и 8 марта выпали на календарные выходные, в связи с чем баланс рабочих и праздничных дней, закрепленных в Трудовом кодексе, не был нарушен.

Также напоминаем, как россияне отдыхают в этом месяце и как будет оплачиваться работа в майские праздники.

Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь психике во время короткой рабочей недели. По словам психолога, чтобы не выгореть в такой период, необходимо соблюдать несколько правил.