Флот РФ во взаимодействии с силами ПВО отражает атаку на Севастополь

Развожаев: Больше 10 украинских БПЛА сбили над Черным морем в Севастополе

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Губернатор города призвал сохранять спокойствие.

Флот РФ во взаимодействии с силами противовоздушной обороны (ПВО) отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь, заявил губернатор города Михаил Развожаев Telegram-канале.

Градоначальник отметил —ее отражают над морем в районе музея Херсонес, Севастопольской бухты, Качи, Балаклавы.

Развожаев утверждает, что над Черным морем сбили более десяти вражеских БПЛА.

«Никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории — в Севастополе не пострадали. Все оперативные службы наготове», —подчеркнул он.

Все оперативные службы наготове, заключил он, призвав местных жителей доверять лишь официальной информации.

Незадолго до этого Развозжаев сообщил об опасности атаки БПДА в городе. Была объявлена воздушная тревога. Губернатор призвал земляков сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности,

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Брянска погиб в результате ночной атаки дронов ВСУ на город.