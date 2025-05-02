Минобороны РФ опубликовало документы о штурме Берлина Красной Армией

Фото: Евгений Халдей/ТАСС

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Этот день — 2 мая — вошел в историю как символ краха Третьего рейха.

Сегодня 2 мая — важная дата в истории нашей страны, в этот день 80 лет назад Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. В годовшину штурма Берлина Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о Берлинской наступательной операции. Материалы доступны в новом мультимедийном проекте — «Последний штурм перед Победой».

Опубликованные документы рассказывают о проведении операции, а также о героическом штурме Берлина советскими войсками столицы рейха.

В мультимедийном проекте можно увидеть директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, а также оперативные донесения и информационные сводки.

Также представлены наградные листы на участников наступательной операции, шифртелеграммы, фотоснимки, журналы боевых действий, схемы и планы.

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск — начал наступление 2-й Белорусский фронт, первые две линии обороны немцев были смяты. Чтобы овладеть столицей рейха, была разработана подробная схема города и подступов к нему. Составлять карты помогали летчики-разведчики, которые сделали более 16 тысяч аэрофотоснимков, а также полученные от пленных немцев показания и трофейные документы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о годовщине взятия Будапешта Красной Армией. Бои шли 108 дней — ни в одном европейском городе советские войска не встречали такого ожесточенного сопротивления.