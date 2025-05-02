В Боливии пропал самолет с пятью пассажирами

ВВС и спасатели Боливии ищут пропавший в Амазонии самолет с пятью пассажирами

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

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Один из них — ребенок.

Легкий самолет Cessna 172CP, пропал а районе Амазонии в Боливии. На борту находятся пять человек, в том числе ребенок. Об этом президент страны Луис Арсе на своей странице в Facebook*.

Глава государства уточнил, что власти Боливии распорядились о немедленном развертывании поисково-спасательной операции с участием Военно-воздушных сил страны, Объединенного командование по реагированию на ЧС, а также экстренные службы — поиска и спасения.

Воздушное судно пропало с радаров департаменте Бени в центре Амазонии. В главном управлении гражданской авиации Боливии подтвердили, что самолет упомеянтый самолет в последний раз вышел на связь с диспетчером днем 30 апреля — сейчас в Боливии вечер 1 мая.

Ранее, писал 5-tv.ru, самолет ООН совершил жесткую посадку в Сомали и загорелся. На борту воздушного судна находились 22 человека, как минрмум один пассажир получил травмы.

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