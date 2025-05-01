Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

По решению городского совета останки перезахоронят на Голосковском кладбище.

На «Холме славы» во Львове началась эксгумация останков советских военных, которые погибли во время освобождения города во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщило украинское издание «Страна.Ua».

«Производится эксгумация более 220 одиночных и четырех братских могил», — написано ов Telegram-канале издания.

Отмечено, что городской совет решил перезахоронить останки на Голосковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Латвии подготовили свой сюрприз к 80-летию Победы. По данным нашей Службы внешней разведки, в Риге разработан целый план по массовому уничтожению мемориалов в честь воинов Великой Отечественной.

Согласно документу, до майских праздников на территории страны необходимо ликвидировать примерно треть памятников над братскими могилами советских солдат.

Причем этот вандализм чиновники хотят оправдать фиктивными археологическими исследованиями. Якобы предполагается установить, что под монументами нет никаких захоронений, а поэтому все их можно снести.