США планируют добиться прямых переговоров РФ и Украины за сто дней

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что первым шагом к разрешению конфликта являются мирные предложения от обеих сторон.

США хотят добиться прямых переговоров между РФ и Украиной в ближайшие сто дней, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.

По его словам, первый шаг в мирном урегулировании украинского конфликта — сбор предложений обеих сторон, а также выяснение их запросов по поводу итогового соглашения.

Джей Ди Вэнс уверен, что позиции Москвы и Киева по этому вопросу пока что далеки друг друга, их нужно сближать.

«Вот мы сделали этот первый шаг. Мы получили мирное предложение <…>, и мы собираемся очень упорно работать ближайшие 100 дней, чтобы свести этих ребят (РФ и Украину. — Ред.) вместе», — заявил вице-президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сделка между Россией и США по конфликту на Украине вполне вероятна, переговоры продвигаются. Об этом сообщил советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Он отметил, что приоритетом Украины должны стать мир и остановка боевых действий.

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог сообщал, что Киев принял условия урегулирования конфликта, которые Вашингтон представил на встрече в Лондоне. Келлог подчеркнул, что Украина и европейские страны показали заинтересованность в прекращении огня на 30 дней.