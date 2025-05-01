Гала-концерт фестиваля «Дорога на Ялту» прошел в Кремле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В нем приняли участие исполнители из 17 стран.

Финальный гала-концерт международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» прошел в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии поучаствовали исполнители из 17 стран. Они исполнили песни военных лет на 13 иностранных языках.

Концерт, приуроченный ко Дню Победы в Великой отечественной войне (ВОВ), каждый год объединяет артистов со всего мира, которые отдают дань памяти подвигу советского народа.

Президент фестиваля Андрей Кондрашов отметил, что зарубежные участники не испугались критики у себя на родине. Каждый из них открыто поддержал историческую память.

«Я безумно рада присутствовать здесь. Особенно важно для меня исполнять композицию „На безымянной высоте“, так как мой дедушка прошел Вторую Мировую войну. Он был морским пехотинцем. Особенно важно для меня поделиться с вами эмоциями и чувствами, которые содержатся в этой песне», — поделилась в беседе с журналистами актриса и певица из США Дебора Боуман.

Художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс также выразил благодарность зарубежным гостям.

Фестиваль начался с песни «Матушка земля» на русском языке. Вместе с Татьяной Картуковой композицию исполнили участники из 15 стран.

Среди председателей жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко. Гости и участники концерта также получили поздравления от президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песни Победы вернулись в Вену. В австрийской столице на площади Шварценбергплатц выступили музыкальные коллективы из России — «Хор Турецкого» и Soprano. У монумента советскому воину-освободителю музыканты исполнили самые известные композиции военных лет — «Темная ночь», «Катюша», «Майский вальс», Три танкиста».