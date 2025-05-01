«Мой папа социально неловкий»: дочь Билла Гейтса раскрыла его диагноз

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Миллиардер никогда не упоминал о своей болезни.

Дочь сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби рассказала, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера.

«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — рассказала она на одном из подкастов.

Синдром Аспергера — расстройство нейроразвития, относящееся к аутическому спектру. Его основные особенности — сложности в социальном взаимодействии, специфические интересы и повторяющееся поведение. Кроме того, люди с таким диагнозом не могут распознавать жесты, мимику и интонацию.

New York Post пишет, что бизнесмен никогда публично не упоминал этот диагноз. При этом в своих мемуарах он писал, что в детстве у него вполне могли бы диагностировать расстройства аутистического спектра (РАС).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Билл Гейтс считает самой большой ошибкой в жизни развод со своей супругой Мелиндой. Сейчас миллардер уже не так подавлен, как раньше, но он все еще сильно огорчен тем, как закончился его брак длиною в 27 лет.