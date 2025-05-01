Взлеты и падения: как складывается переговорный процесс между РФ и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сделка по украинскому вопросу все еще возможна.

Сделка между Россией и США по конфликту на Украине вполне вероятна, переговоры продвигаются. Об этом сообщил советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями. <…> Но мы видим, что стороны все ближе и ближе к сделке», — сказал Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Советник Трампа отметил, что приоритетом Украины должны стать мир и остановка боевых действий.

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог сообщал, что Киев принял условия урегулирования конфликта, которые Вашингтон представил на встрече в Лондоне. Келлог подчеркнул, что Украина и европейские страны показали заинтересованность в прекращении огня на 30 дней.

О продвижениях в переговорном процессе заявлял также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, США и РФ движутся в правильном направлении. Глава МИД также припомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что ему ближе позиция Москвы, потому что он осознает глубинные причины конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп рассказал о сложности диалога с Зеленским.