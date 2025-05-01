Недолюбили: как детство и отношения с родителями влияют на нашу самооценку

Фото, видео: 5-tv.ru

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Привязанность в семье — первый опыт межличностных отношений, который формирует наши установки относительно себя и других людей.

Почему один ребенок в семье становится любимчиком, а другой чувствует себя отвергнутым? Насколько нехватка любви от родителей в детстве может в дальнейшем отразиться на нашей жизни? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог, кандидат педагогических наук и директор Интернационального Института практической психологии Павел Решетов.

Причины различного отношения родителей к детям в семье

Психолог отмечает, что причин, по которым родители могут относиться к своим детям по-разному, несколько. Первая из них — это особенности личности ребенка. Различия в поведении и темпераменте часто приводят к тому, что одному из детей удается завоевать внимание и расположение родителей, а другой, наоборот, может чувствовать себя отвергнутым.

«К примеру, один ребенок родился спокойным, и он не доставляет никаких неудобств родителям. Он спокойно спит, вовремя просыпается, а другой — крикун, просыпается не вовремя, и у родителей возникает раздражение», — объясняет Павел Решетов.

Вторым важным фактором являются родительские ожидания. Бывает, что одного ребенка ждали долго, а другого — «неожиданно», что может повлиять на отношение к нему.

«Многие родители ждут мальчика, а рождается девочка, или наоборот. Это тоже может создать недовольство у одного из родителей, а следовательно, и холодное отношение к ребенку», — продолжает эксперт.

Кроме того, родители нередко воспринимают старшего ребенка как «взрослого», хотя он остается ребенком. Вследствие этого от него могут требовать более зрелого поведения, что тоже искажает динамику отношений в семье. Важную роль играют и установки самих родителей, их жизненный опыт и переживания из детства. Если родители в детстве не были любимыми или не получали достаточного внимания, они могут перенести эти чувства на собственных детей, создавая так называемую «цепочку нелюбви».

Как это сказывается на детях?

У нелюбимого ребенка развивается ощущение недолюбленности, что в психологии называется эмоциональной депривацией. Это становится тяжким бременем, которое люди могут нести через всю жизнь. Такие дети часто чувствуют себя неуверенно, пытаются заслужить любовь, но не получают должного отклика от родителей. В результате у них формируется модель поведения, в которой они пытаются угодить всем, но в итоге оказываются разочарованными.

Еще один возможный результат — развитие чувства зависти и конкуренции с любимчиком. В таких ситуациях между детьми часто возникают конфликты и обиды.

«Он начинает войну с любимчиком. То есть очень часто он начинает войну, а это, вы сами понимаете, раздражение, негативизм, злость. И венцом всего этого становится глубокая обида на родителей, которую мы никуда не можем деть или сбежать от нее», — объясняет психолог.

Психологически это тяжелая травма, которая сказывается на личной жизни и отношениях в будущем. Однако стоит отметить, что «нелюбимчики» зачастую вырастают более самостоятельными и уверенными в себе людьми, поскольку с детства научены рассчитывать только на себя.

Что делать, если оказался в роли нелюбимчика?

Если вы чувствуете, что вам не доставалось родительской любви, то первым шагом, по словам психолога, должно стать принятие этого факта. Принять, что ваши родители не могли дать вам столько любви, сколько вам хотелось бы, — это важный момент на пути к исцелению.

Важно осознать, что это не ваша вина, а проблема родителей, их установок и восприятия. Далее следует проанализировать отношения с вашими родителями и разобраться, насколько искренним и объективным было их отношение. Павел Решетов делится примерами из своей практики, когда дети могли быть очень обаятельными и харизматичными, но из-за родительских ожиданий и установок их все равно отвергали.

Затем нужно постараться выстроить здоровую коммуникацию с родителями и, если возможно, с тем самым «любимчиком».

«Часто с ним отношения испорчены. Здесь очень важно осознать, что ваш брат или сестра никак не виноваты в происходящем, причина в родителях. Вина в данном случае на родителях, и это их ответственность», — отмечает психолог.

Конечно, реабилитация после пережитого детского опыта требует времени, и здесь на помощь может прийти терапия. Работа с психологом поможет отпустить обиды и строить новые, более здоровые отношения с окружающими.