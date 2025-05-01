Акция «Бессмертный полк на транспорте» стартовала в Москве и Московской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Она продлится до 12 мая.

В Москве и Московской области стартовала акция «Бессмертный полк на транспорте». Мероприятие продлится до 12 мая, рассказал «Известиям» руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов.

По его словам, совместно с «Мострансавто» данную акцию движение проводит уже третий год подряд.

«Размещаем вот в таком виде плакаты уроженцев Московской области, людей, чья судьба связана именно с нашим регионом. <…> В этом году <…> мы размещаем также информацию об участниках специальной военной операции, потому что они <…> точно так же борются с нацизмом, как и наши прадеды», — рассказал Анисимов с портретом бойца Красной армии в руках.

Участники ООД «Бессмертный полк России», а также волонтеры дарят пассажирам общественного транспорта георгиевские ленты. Организация рекомендует размещать портреты ветеранов ВОВ, бойцов СВО на транспорте в период с 1 по 12 мая, таким образом в акции поучаствуют как можно больше людей. На личном автомобиле рекомендуется крепить портреты к заднему правому боковому стеклу с внутренней стороны.

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая будет проходить в смешанном формате, в том числе офлайн. Об этом ранее рассказала сопредседатель центрального штаба ООД Елена Цунаева. По ее словам, в 2025-м в регионах акция будет проведена с необходимым уровнем безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе с сотрудниками ведомства возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили на сайте СК России.

В церемонии приняли участие первый заместитель Эдуард Валерьевич Кабурнеев, заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов, руководство и обучающиеся образовательных учреждений СК России, а также ветераны следственных органов.

В этом году 9 мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На Красной площади в столице пройдет юбилейный парад Победы.

Мероприятие в Москве посетят многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего ожидается участие более 20 глав государств и правительств.