Торжество с размахом: как Киркоров отметил день рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Артист шокировал жителей Красногорска салютом в его честь.

Народный артист России Филипп Киркоров отпраздновал свое 58-летие 30 апреля. Местом проведения торжества стал особняк певца, который находится на территории закрытого элитного поселка на Мякининском полуострове. Об этом пишет KP.RU.

«Те, кто давно живет в Павшинской пойме, прекрасно знают, что каждое 30 апреля будет большой салют. Год от года наблюдаем Салют, продолжался около пяти минут. В принципе, было довольно ярко, красиво. Хотя и громко. И мы еще не у самой реки живем. Представляю, как это было из домов, которые ближе», — рассказал житель ЖК «Арт» Александр.

Грандиозный салют можно было увидеть над Москвой-рекой. Он послужил поводом для видеороликов, которые были выложены в соцсети сегодня утром. Помимо поздравлений Филипп Киркоров получил и комментарии осуждения. Некоторые из жителей отметили, что артисту не мешало бы вести себя более скромно. В дополнение к этом начались дискуссии о том, что салюты в Москве и Московской области под запретом.

«Если мероприятие было согласовано, а в этом у меня нет сомнений, то Киркорова совершенно точно не привлекут к ответственности. Если же салют был нелегальным, то певцу грозит штраф пять тысяч рублей, а фирме, оказавшей услугу — 500 тысяч», — прокомментировал ситуацию адвокат Вадим Багатурия.

Однако на салюте пиротехнические сюрпризы не закончились. Артист также удивил своей «горящей» фигуркой. Так он повторил перфоманс с шоу, где случайно загорелся его костюм.

Список гостей, которые могли застать этот момент, впечатляющий. Вечеринку посетили Ани Лорак, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Яна Рудковская и другие. На дне рождения также присутствовала Жасмин, с которой у Киркорова несколько лет назад произошёл конфликт. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица не посетила его концерт.