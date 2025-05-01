«Больше всего ждали»: Дайнеко сообщила, что дочки мужа не пришли на их свадьбу

Певица Виктория Дайнеко сообщила, что дочки мужа не были на их свадьбе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мероприятие омрачила эта новость.

Певица Виктория Дайнеко сообщила, что дочки мужа не пришли на их свадьбу. Слова 37-летней артистки приводит StarHit.

Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз в прошлое воскресенье. Супругом артистки стал 38-летний бизнесмен Беркели Овезов. По словам певицы, на организацию свадьбы у нее ушло две недели. Мероприятие было камерным, только для самых близких людей. Всего на свадьбе было 35 гостей, но не было дочек Овезова, которых Дайнеко очень ждала.

«Мероприятие прошло очень хорошо, весело. Были самые близкие и родные люди — около 35 человек. Был небольшой фуршет и играл диджей. Собственно, цель была хорошо провести время, потанцевать, повеселиться и она была достигнута. Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но, к сожалению, нам не удалось. Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», — поделилась Виктория.

Зато на свадьбе была дочь певицы, которая подарила ей самый лучший подарок, как считает сама Виктория. Прямо во время торжества девочка исполнила композицию «Белые кораблики» с мамой.

Стоит упомянуть, что и для жениха, и для невесты этот брак не первый. Ранее Овезов был женат на предпринимательнице Анне Кинцлер, которая подарила ему двух дочерей. Их развод прошел болезненно, до сих пор ведется судебный процесс из-за алиментов.

Виктория тоже была замужем ранее. Ее избранником был Дмитрий Клейман, от которого певица растит дочь Елизавету. Однако это не помешало церемонии бракосочетания пройти трепетно и красиво.

«Самый трогательный момент — регистрация. Это моя первая торжественная регистрация в загсе. Было очень мило, когда заиграла музыка — гости стоят, нас ждут, мы заходим в зал, нас поздравляют… Ну и второй самый трогательный момент, когда мы повторили эту регистрацию на нашей вечеринке, и в зал я зашла под руку с папой, как это делают в кино. Вот в этот момент я действительно чуть не заплакала. Это было очень-очень трогательно», — подчеркнула звезда.

Виктория выглядела великолепно. На ней было платье, выполненное из натурального шелка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Волочкова уехала со свадьбы дочери. Ранее в интервью балерина называла жениха «хахалем» и предсказывала скорый развод пары.