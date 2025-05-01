Фото: www.globallookpress.com/F8-DASBILD

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Кто будет отвечать за причиненный ущерб?

На выставке в Нидерландах ребенок поцарапал картину Марка Ротко стоимостью 50 миллионов евро (в переводе на рубли 4,6 миллиарда — Прим. ред.). Об этом пишет BBC News.

Инцидент произошел в Роттердаме в музее Boijmans Van Beuningen. Картина известного американского художника Марка Ротко под названием «Серый, оранжевый на бордовом, № 8» была выставлена в отдельном помещении музея, где публике показывали редкие архивные работы, в том числе незаконченные.

Маленький ребенок, посетивший эту выставку, смог нанести картине большой вред — он начал ковырять ее пальцами в том месте, где сверху краски не было защитного слоя лака, то есть низ картины.

Представитель музея сообщил, что сейчас принимаются решения по восстановлению картины и рассматриваются все доступные варианты решения проблемы.

«Маленькие царапины хорошо видны на незащищенном слое краски в нижней части картины», — так оценил масштаб проблемы эксперт.

До сих пор неизвестно, кто будет оплачивать реставрацию шедевра.

Софи Макалун, менеджер по консервации в Fine Art Restoration Company, сказала, что современные незавершенные картины особенно подвержены повреждениям, что связано с рядом факторов. Так, на это влияют совокупность сложных современных материалов, отсутствие традиционной защиты картин, а также интенсивность плоских цветовых полей, из-за чего даже самые маленькие повреждения становятся очень заметными.

«В данном случае царапины на верхних слоях краски могут значительно повлиять на восприятие произведения», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посетительница музея в Италии споткнулась и порвала картину XVI века. Нанесенный полотну ущерб оценивается в несколько тысяч евро.