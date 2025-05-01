«Его трясло»: подробности об отравлении подростка-актера таблетками для похудения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Юноша переживал из-за изменений в весе, поэтому пошел на отчаянные методы.

Оказавшийся в реанимации от приема таблеток для похудения подросток-актер из детской студии Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица» перед госпитализацией бредил. Об этом источник эксклюзивно сообщил 5-tv.ru.

«Она (Мама мальчика — Прим. Ред.) застала ребенка в измененном состоянии, у него начались галлюцинации, панические атаки, его трясло и он нес бред. Мать вызывала ему скорую, а в личных вещах нашла таблетки „Молекула"», — рассказал источник.

Также источник рассказал, что ребенок переживал из-за слегка увеличившихся на фоне гормональной перестройки щек. Незадолго до происшествия он попросил родительницу купить таблетки «Молекула» на маркетплейсе, однако, изучив отзывы, женщина ответила отказом на просьбу сына из-за негативных оценок. Достоверно неизвестно откуда в итоге актер взял препарат, но есть версия, что его принесла знакомая девочка, которая была у семьи дома накануне вечером.

В последнее время БАДы, завоевавшие популярность благодаря видеороликам на TikTok, вызвали серьезные опасения среди экспертов. В их составе был выявлен сибутрамин — вещество амфетаминового ряда, известное своими негативными эффектами на здоровье. Прием этого компонента может привести к опасным состояниям, таким как аритмия, тахикардия, бессонница и даже панические атаки. Несмотря на это, производители данных добавок утверждают, что в их продуктах содержатся только «натуральные растительные компоненты», что вводит потребителей в заблуждение. Эта ситуация подчеркивает важность тщательного изучения состава продаваемых на различных маркетплейсах средств.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о последствиях приема «Молекулы».