«Я едва не умерла»: Эвелине Бледанс стало плохо на сцене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезде пришлось обратиться к врачу.

Актриса Эвелина Бледанс впервые столкнулась с панической атакой во время участия в одном из телешоу. Об этом она эксклюзивно рассказала URA.RU

Звезда поделилась, что в процессе работы над проектом ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами, о которых она даже не подозревала ранее. Это позволило ей осознать, насколько стресс и эмоциональное напряжение могут влиять на физическое самочувствие.

На момент своего первого выхода Эвелина была уверена, что сможет справиться с волнением, но реальность оказалась куда более тяжелой. Актриса резко начала чувствовать себя хуже, а после и вовсе не могла стабилизировать состояние.

«Когда на меня надели костюм и повели на сцену, я едва не умерла. Пульс поднялся очень сильно, я не могла нормально дышать, прошиб холодный пот, в глазах — темнота», — поделилась звезда.

В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что Эвелина Бледанс приняла решение отказаться от выхода на сцену. Она ощутила, как страх окутывает ее, и, казалось, вся энергия покидает тело. Однако позже звезда смогла взять себя в руки и продолжить участие в проекте. Помог ей в этом специалист, который дал упражнения по правильному дыханию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые показали сына.