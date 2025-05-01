Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этот день красноармейцы водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провозгласил 30 апреля — день, когда советские войны в 1945 году установили Знамя Победы над Рейхстагом — Днем победы человечества над фашизмом. Об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Пронести стяг под огнем противника смогли разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но бои продолжились и 1 мая. Гарнизон Рейхстага сложил оружие только вечером.

«Мир услышал по радио и узнал из телеграфных сообщений <…> что Красная армия Советского Союза вошла в Берлин, победила Гитлера и установила знамя Советского Союза над рейхстагом», — сказал Мадуро.

Также в Каракасе прошла церемония подъема гигантской копии Знамени Победы, организованная посольством РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин указал на опасность национализма — он основан на ненависти к представителям других этносов. Одновременно с этим, по словам Путина, патриотизм предполагает только любовь к своей Родине.