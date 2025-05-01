Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Президент Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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В этот день красноармейцы водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провозгласил 30 апреля — день, когда советские войны в 1945 году установили Знамя Победы над Рейхстагом — Днем победы человечества над фашизмом. Об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Пронести стяг под огнем противника смогли разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но бои продолжились и 1 мая. Гарнизон Рейхстага сложил оружие только вечером.
«Мир услышал по радио и узнал из телеграфных сообщений <…> что Красная армия Советского Союза вошла в Берлин, победила Гитлера и установила знамя Советского Союза над рейхстагом», — сказал Мадуро.
Также в Каракасе прошла церемония подъема гигантской копии Знамени Победы, организованная посольством РФ.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин указал на опасность национализма — он основан на ненависти к представителям других этносов. Одновременно с этим, по словам Путина, патриотизм предполагает только любовь к своей Родине.