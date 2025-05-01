Майские праздники по закону: каковы штрафы за неправильное вывешивание флагов

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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Существуют нормы, согласно которым можно украшать улицы и дома символикой России.

Максимальный штраф за неверное вывешивание флагов на майских праздниках составляет 150 тысяч рублей. Так что прежде чем начинать оформление дома, лучше ознакомиться с соответствующими правилами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов. По его словам, традиционно россияне используют для украшения государственный триколор, флаг субъекта РФ и копию Знамени Победы. Но делать это стоит внимательно чтобы не ошибиться.

«За нарушение порядка официального использования государственных символов РФ для граждан предусмотрен штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц от пяти до семи тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч», — сообщил Зернов.

Нормы зафиксированы в Федеральном конституционном законе о Государственном флаге. В частности, они предполагают, что при одновременном размещении триколора и флага субъекта, муниципального образования и так далее флаг России располагается слева. Если поднимается нечетное число флагов, триколор располагается в центре, а если четное он должен быть левее центра, если стоять к нему лицом. При этом ни один из выбранных не может быть больше флага РФ или висеть ниже.

Согласно федеральному закону «О Знамени Победы» копия знамени размещается в том же порядке, что и одновременный подъем флага РФ и флага субъекта, муниципального образования, организации, общественного объединения. А в Москве свои правила. Постановление правительства гласит, что триколор надо располагать в центре, справа от него флаг города Москвы, слева — копия Знамени Победы. Итого: если флага всего два, триколор остается слева, если их три — в центре, а знамя Победы — левее флага РФ в, если флагов больше двух.

Как подчеркнул адвокат, соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) применяется редко. В 2020-м за свою ошибку две тысячи рублей заплатил москвич, в 2021 году неправильно украсили школу в Ростокино, а в 2023-м путаница произошла на фасаде здания Измайловской ярмарки.

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