Туризм и посольство: как прошел первый визит Лаврова в Доминиканскую Республику

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Он состоялся в год 80-летия дипотношений между странами.

А вот наш министр иностранных дел сегодня побывал в стране, которая уже давно считается одним из зарубежных курортов Соединенных Штатов. Американцы туда ездят как на дачу — последние несколько десятилетий. А до этого дня в Доминикане не было даже российского посольства. Теперь все меняется.

На быструю и преданную дружбу Москва, конечно, пока не рассчитывает, но свое присутствие в Карибском бассейне нам надо увеличивать. Зачем, объяснила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Появившийся на горизонте спецназ — признак приезда высокого гостя. Насколько — понятно по количеству вооруженной охраны: здесь и пешие патрули, и отряды на пикапе.

Сергея Лаврова встречают в министерстве иностранных дел Доминиканы. Этот визит символичный — министры встречаются в год 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Лаврова ждет его доминиканский коллега Роберто Альварес. Министры пожимают руки, над чем-то смеются. Несколько фотографий. У входа Альварес на минуту замирает, с улыбкой что-то говоря Лаврову. О чем шла речь дальше на двух встречах — сначала в узком, затем в расширенном составе — стало известно из итоговых заявлений. Переговоры назвали продуктивными.

«Доминиканска Республика — наш перпескиивнй партнер в региона Латинской Америки Карибском бассейне, мы ценим традиционно дружественные связи, которые установились между нами. Они основаны на принципах взаимного уважения. Констатировали с обеих сторон значительные возможности для углубления, прежде всего, нашего торгово-экономического сотрудничества. Условились на шаги для того, чтобы на основе уже имеющегося двустороннего меморандума поскорее создать и обеспечить практическую деятельность рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Для этой цели будут назначены сопредседатели с обеих сторон», — рассказал Лавров.

Глава МИД России в солнечной Доминикане впервые. Для принимающей стороны это большое событие. За ним следят десятки журналистов.

«Отношения между Доминиканской Республикой и Россией не новые. Долгое время, возможно, обстоятельства не позволяли нашим странам быть ближе. Но сейчас настало время, и этот визит очень важен для Доминиканской Республики», — считает журналист Альберто Акоста Меран.

Приезд Сергея Лаврова связан в том числе с открытием российского посольства. Оно здесь появилось впервые. До этого помощь соотечественникам оказывали в местных отделениях нашего диппредставительсва в Венесуэле. Пока для посольства снимают офис — фото опубликовала Мария Захарова. Но параллельно уже ищут постоянное здание.

«В Доминикане живут около двух тысяч россиян. Страна популярна и у наших туристов, но за последнее время турпоток сюда заметно снизился. В лучшие годы республику посещали до 250 тысяч отдыхающих из России. В прошлом году было примерно в десять раз меньше», — рассказала корреспондент.

Резкий рост был после отмены виз в 2020 году, а спад в 2022-м, когда между нашими странами приостановили прямое авиасообщение — из-за того, что Европа и Канада запретили летать через их воздушное пространство. Теперь дорога из Москвы с пересадкой занимает минимум сутки, сильно выросла стоимость билетов и пакетных туров. По словам министров, у наших стран есть понимание, как действовать. Возвращение прямых рейсов тоже обсуждают.

«Считаем, что есть еще больший потенциал для роста потока туристов из России. Мы рассмотрели и продолжим рассматривать методы регулирования», — казал глава МИД Доминиканской Республики Роберто Альварес.

Лавров сегодня встретился и с президентом республики. По словам Луиса Абинадера, российского министра здесь ждали.

Москва и Санто-Доминго продолжат образовательные обмены. Россия предоставляет госстипендии для обучения доминиканцев в наших вузах. Полицейские обеих стран обмениваются опытом на курсах. Важно и то, что глобально страны смотрят в одном направлении. Доминикана поддерживает российские резолюции в ООН. В том числе, важнейшие для нас — направленные на борьбу с героизацией нацизма.