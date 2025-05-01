Путин рассказал о воюющих за Россию на СВО французах

Фото, видео: Александр Казаков/ТАСС; 5-tv.ru

И это — выбор тех, кто знает свою историю и умеет извлекать из нее уроки.

На стороне России в зоне СВО сейчас можно встретить в том числе и французских граждан. Как уточнил сегодня Владимир Путин, эти бойцы назвали свое подразделение «Нормандия — Неман» в честь прадедов, которые точно так же, бок о бок с советскими воинами, сражались с фашистской заразой.

В общении с участниками марафона «Знание. Первые» глава государства отметил: еще одно важное оружие против подобной идеологии — это просвещение. И призвал активнее привлекать к этому процессу героев спецоперации — тех, кто лично видел, чем опасен растущий неонацизм. Все детали — у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

«Это и правда настоящий марафон. На сцене сменяют друг друга ведущие бизнесмены, политики, деятели науки и культуры. Они делятся своими знаниями с поколением нулевых — с теми, кто скоро будет определять судьбу страны», — отметил корреспондент.

Музей Победы — место важное и символичное. На марафоне «Знание»один из экскурсоводов — герой СВО.

В одном зале — юнармейцы, активисты «Бессмертного полка», ветераны спецоперации. Одни из них помогают фронту, другие — организуют патриотические акции, рассказывают об истории Великой Отечественной войны, третьи — защищают Родину с оружием в руках. Все вместе сохраняют историческую память и традиции большой страны.

«Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае о Великой Отечественной войне и ее героях. Передавать ее и в день сегодняшний, и в день завтрашний», — добавил российский лидер.

Фильмы о войне многих сподвигли лучше изучать историю. Новая картина об обороне Брестской крепости «В списках не значился» — как раз из таких, говорит Владимир Машков, продюсер и исполнитель главной роли. А президент и не спорит — он с лентой уже знаком.

«Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко (президента Белоруссии. — Прим. редакции) говорили об этом. Он как раз мне сказал о том, что посмотрел этот фильм. Вас очень благодарил за эту работу. Чрезвычайно важно, чтобы деятели искусства всегда были рядом с этими событиями», — рассказал президент.

Этот разговор вышел очень личным. Тут как в той песне — «каждой семье памятен свой герой». Вот только одна история волонтера о ее деде:

«Когда он уходил на фронт, его дочь — моя бабушка — крепко уснула, и, уже прощаясь на вокзале, он сказал своей жене: „Если сейчас наша дочь откроет глаза, я вернусь с войны“. Поезд тронулся, и моя бабушка проснулась. И прадед, пройдя всю войну, вернулся домой».

«Это была та история, которой я ни с кем еще до этого момента не делилась. Я раньше рассматривала историю через призму исторических фактов», — рассказала Дарья Дмитриева, студентка факультета политологии СПбГУ.

Для президента это тоже очень личная история. Отец Владимира Путина воевал на Невском пятачке, брат — погиб в блокадном Ленинграде.

«Мне моя мама рассказывала немного тоже о некоторых эпизодах времен войны. Всем хорошо известно, они едва выжили, я уже говорил об этом, во время блокады и в то время, когда отец воевал на фронте. И ребенка потеряли там маленького», — поделился российский лидер.

Память об истории той войны хранит уже поколение десятых. Самому юному участнику встречи — всего 12.

«Я — как поисковик — рад, что Вы упомянули нашу работу, потому что мы много работаем, и мало кто знает про наш труд», — поделился Егор Назаров, юнармеец, участник поискового отряда.

«Нет, про ваш труд знают, и в стране эта деятельность пользуется большим уважением», — ответил президент.

«Буквально завтра едем на раскопки в Московскую область. Мы там нашли останки офицера Красной армии», — рассказал Егор.

История как спираль — события повторяются на каждом новом витке. И то, что происходит сейчас на Украине, кое о чем напоминает.

«Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации. Никуда, к сожалению, от этого не уйти», — отметил Путин.

Конфликт на Украине и гибридная война с Западом многое нам рассказали — и о собственной истории. и о том, что происходит в настоящем. Это не водораздел Россия-Европа, а нечто куда большее.

«Некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение, как их деды и прадеды — «Нормандия-Неман», — сказал глава государства.

И это выбор тех, кто знает свою историю и умеет извлекать из нее уроки.