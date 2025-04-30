В Москве построят еще две скоростные автомагистрали по концессионным соглашениям

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Новые дороги помогут разгрузить Ленинградский проспект, Третье транспортное кольцо и Варшавское шоссе.

В столице появятся еще две скоростные автомагистрали. Их построят по концессионным соглашениям. Проезд по этим дорогам будет платным. Одна из дорог пройдет от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Трасса станет альтернативным маршрутом подъезда к деловому центру «Москва-Сити» и Национальному космическому центру в обход крайне загруженного Ленинградского проспекта.

Вторую магистраль проложат от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Благодаря ей появится дополнительный маршрут для выезда с территории ЗИЛа и района Южнопортовый в обход перегруженного Третьего транспортного кольца и Варшавского шоссе.

Реализация этих транспортно-инфраструктурных проектов в рамках концессионных соглашений позволит оптимизировать бюджетные траты на строительство дорог. При этом они будут собственностью города.

Для системного улучшения транспортной ситуации в Москве постоянно развивают улично-дорожную сеть, в том числе строят новые магистрали, транспортные развязки и меняют схемы движения. Город привлекает к реализации крупных инфраструктурных проектов и частных инвесторов, которые по концессионным соглашениям прокладывают в столице широкополосные скоростные платные автодороги.

Так, в 2023 году запустили построенный по концессии проспект Багратиона. Благодаря появлению новой платной дороги улучшилось транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Время в пути от Московской кольцевой автомобильной дороги до делового центра «Москва-Сити» сократилось на 30 минут.

С 2013 года заключили уже 10 концессионных и одно соглашение о государственно-частном партнерстве. Благодаря этому возведут важные для города объекты. Общий объем инвестиций в проекты составит около 312,9 миллиарда рублей.

Среди уже реализованных проектов — Московский международный онкологический центр на улице Дурова, инновационная общеобразовательная школа «Сколка» на 825 учеников, а также предприятие по утилизации электронного оборудования.