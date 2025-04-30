Путин заявил о приоритете мнения жителей в переименовании Волгограда в Сталинград
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент отметил, что в изменении названия имеется логика.
В переименовании Волгограда в Сталинград окончательное решение должны принимать местные жители города, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал президент.
Владимир Путин отметил, что в изменении названия имеется логика. Если деидеологизировать Сталинград, то оно будет связано в Победой, подчеркнул президент.
«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название, то, конечно, оно связано с Победой», — резюмировал глава государства.
Путин добавил, что подумает над этим вопросом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с американским кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», на котором Путин и Стоун ранее выступили с лекциями.