Путин заявил о приоритете мнения жителей в переименовании Волгограда в Сталинград

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Президент отметил, что в изменении названия имеется логика.

В переименовании Волгограда в Сталинград окончательное решение должны принимать местные жители города, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что в изменении названия имеется логика. Если деидеологизировать Сталинград, то оно будет связано в Победой, подчеркнул президент.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название, то, конечно, оно связано с Победой», — резюмировал глава государства.

Путин добавил, что подумает над этим вопросом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с американским кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», на котором Путин и Стоун ранее выступили с лекциями.