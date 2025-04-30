«Психосоматика»: полет в космос Юлии Пересильд повлиял на здоровье ее матери

Юлия Пересильд о здоровье мамы после своего полёта в космос: сложная онкология

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Родные артистки плохо перенесли ее непростые съемки.

Актриса Юлия Пересильд призналась, что ее полет в космос плохо повлиял на здоровье ее матери. Об этом она откровенно рассказала изданию KP.RU.

«Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения!» — поделилась аткриса.

Юлия добавила, что после изнуряющих тренировок приезжала домой злая и не скрывала свое состояние, транслировала его на окружающих. Ее мама просто не могла не заметить такое настроение дочери.

«Когда я проходила все этапы перед полетом, приезжала злая домой и говорила: «Я туда полечу полюбас!» Подходила к холодильнику, открывала бутылку Просекко. Моя мама смотрела на все это и говорила: «О-о, а ты ведь полетишь», — поделилась Юлия.

Помимо этого, остальные члены семьи актрисы тоже сильно волновались, особенно, когда провожали ее на съемки в космос.

«После полета мы все сблизились. А перед ним переживали, держались, чтобы не плакать при ней, потому что понимали, что начался бы ужас. Отправлять свою маму в космос — это что-то! Я помню, как однажды мама прилетела из реабилитационного центра домой. Мы сидели, разговаривали, и в какой-то момент с сестрой Машей начали плакать. Нас просто накрывало», — сказала дочь Юлии Анна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд хочет устроить концерт на МКС. Первая попытка спеть была еще во время съемок фильма «Вызов» в космосе.