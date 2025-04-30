Владимир Путин встретился с кинорежиссером Оливером Стоуном

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Их беседа состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые».

Президент России Владимир Путин встретился с американским кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», на котором Путин и Стоун ранее выступили с лекциями.

Кинорежиссер после рукопожатия с президентом заявил, что очень рад его видеть. Стоун поинтересовался у Путина, как у него дела. Российский президент ответил, что у него все хорошо.

Дальнейшая беседа главы РФ и режиссера была продолжена без камер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские СМИ, а также соцсети постоянно повторяли ложь про Россию и делали все, чтобы люди поверили в эту ложь, заявил режиссер Оливер Стоун.

По его словам, пропаганда на Западе — это огромная империя. Она намного больше и сильнее, чем он предполагал. Помимо этого, по словам режиссера, к этой самой пропаганде прибегал экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден для того, чтобы «ослабить» РФ в связи с украинским конфликтом.