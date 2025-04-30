Не про здоровье: как долгие прогулки приводят к госпитализации
Врач Казаков: прогулки по 10 тысяч шагов могут привести к перегрузке суставов
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Важно помнить, что даже «мягкий» вид активности имеет противопоказания.
Несмотря на популярность формата «десять тысяч шагов в день», важно понимать, что любая нагрузка должна быть адекватной состоянию здоровья. Об этом кандидат медицинских наук и ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков рассказал aif.ru.
«Главной проблемой ходьбы на длительные дистанции является перегрузка суставов. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы. Каждый шаг нагружает коленные и тазобедренные суставы, что увеличивает риск развития в них воспалительных процессов. Повторяющиеся движения при ходьбе могут привести к быстрому развитию остеоартроза», — объясняет специалист.
Кроме суставов, чрезмерная ходьба может повлиять и на общее состояние организма: при большой потере жидкости и электролитов повышается риск судорог, обмороков и даже теплового удара — особенно в жаркое время года или при недостаточном отдыхе.
Эксперт подчеркивает: ходьба действительно полезна, но только при соблюдении ряда условий. Важно помнить, что даже такой «мягкий» вид активности имеет противопоказания.
Основные ошибки начинающих
- Отсутствие разминки. Прежде чем начать длительную прогулку, необходимо разогреть мышцы и суставы.
- Резкое увеличение нагрузки. Если раньше вы проходили пять-шесть тысяч шагов в день, не стоит резко подниматься до 20 тысяч.
- Неподходящая обувь. Обувь с жесткой подошвой, плохой фиксацией и скользкой поверхностью может привести к травмам.
- Игнорирование самочувствия. Боли в суставах, сильное утомление, головокружение — все это поводы прекратить прогулку и обратиться к врачу.
Как правильно ходить, чтобы не навредить себе
Если вы решили сделать ходьбу частью своего образа жизни, начните с подготовки. Врач Казаков советует:
- Обратитесь к специалисту, особенно если есть хронические заболевания или лишний вес. Врач поможет подобрать адекватную нагрузку и режим.
- Следите за техникой. Правильная походка начинается с постановки пятки, плавного переката и переноса веса на носок. Это помогает равномерно распределить нагрузку.
- Делайте перерывы. Даже если вы чувствуете себя хорошо, каждые 40–60 минут стоит делать небольшую остановку.
Не менее важную роль играют погодные условия. Зимой стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой, а летом — избегать прогулок под палящим солнцем. В жаркую погоду лучше выходить на прогулки ранним утром или вечером. Важно следить за водным балансом и одеваться по погоде.
А сколько шагов — это норма?
Расхожее мнение о том, что для здоровья нужно проходить не менее десяти тысяч шагов в день, не является универсальной нормой. Все зависит от возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья.
Может показаться, что ходьба — это самое простое, что можно делать для здоровья. Но на деле именно простота делает ее коварной: люди часто забывают, что это тоже физическая нагрузка и требует внимания к технике и условиям.
Поэтому если вы хотите, чтобы ходьба действительно приносила пользу, подходите ко всему с умом. Лучше пройти 6 тысяч шагов уверенно и с удовольствием, чем пытаться побить рекорд ценой собственного здоровья.
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