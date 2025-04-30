Не про здоровье: как долгие прогулки приводят к госпитализации

Врач Казаков: прогулки по 10 тысяч шагов могут привести к перегрузке суставов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Важно помнить, что даже «мягкий» вид активности имеет противопоказания.

Несмотря на популярность формата «десять тысяч шагов в день», важно понимать, что любая нагрузка должна быть адекватной состоянию здоровья. Об этом кандидат медицинских наук и ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Кирилл Казаков рассказал aif.ru.

«Главной проблемой ходьбы на длительные дистанции является перегрузка суставов. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы. Каждый шаг нагружает коленные и тазобедренные суставы, что увеличивает риск развития в них воспалительных процессов. Повторяющиеся движения при ходьбе могут привести к быстрому развитию остеоартроза», — объясняет специалист.

Кроме суставов, чрезмерная ходьба может повлиять и на общее состояние организма: при большой потере жидкости и электролитов повышается риск судорог, обмороков и даже теплового удара — особенно в жаркое время года или при недостаточном отдыхе.

Эксперт подчеркивает: ходьба действительно полезна, но только при соблюдении ряда условий. Важно помнить, что даже такой «мягкий» вид активности имеет противопоказания.

Основные ошибки начинающих

Отсутствие разминки. Прежде чем начать длительную прогулку, необходимо разогреть мышцы и суставы. Резкое увеличение нагрузки. Если раньше вы проходили пять-шесть тысяч шагов в день, не стоит резко подниматься до 20 тысяч. Неподходящая обувь. Обувь с жесткой подошвой, плохой фиксацией и скользкой поверхностью может привести к травмам. Игнорирование самочувствия. Боли в суставах, сильное утомление, головокружение — все это поводы прекратить прогулку и обратиться к врачу.

Как правильно ходить, чтобы не навредить себе

Если вы решили сделать ходьбу частью своего образа жизни, начните с подготовки. Врач Казаков советует:

Обратитесь к специалисту, особенно если есть хронические заболевания или лишний вес. Врач поможет подобрать адекватную нагрузку и режим. Следите за техникой. Правильная походка начинается с постановки пятки, плавного переката и переноса веса на носок. Это помогает равномерно распределить нагрузку. Делайте перерывы. Даже если вы чувствуете себя хорошо, каждые 40–60 минут стоит делать небольшую остановку.

Не менее важную роль играют погодные условия. Зимой стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой, а летом — избегать прогулок под палящим солнцем. В жаркую погоду лучше выходить на прогулки ранним утром или вечером. Важно следить за водным балансом и одеваться по погоде.

А сколько шагов — это норма?

Расхожее мнение о том, что для здоровья нужно проходить не менее десяти тысяч шагов в день, не является универсальной нормой. Все зависит от возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья.

Может показаться, что ходьба — это самое простое, что можно делать для здоровья. Но на деле именно простота делает ее коварной: люди часто забывают, что это тоже физическая нагрузка и требует внимания к технике и условиям.

Поэтому если вы хотите, чтобы ходьба действительно приносила пользу, подходите ко всему с умом. Лучше пройти 6 тысяч шагов уверенно и с удовольствием, чем пытаться побить рекорд ценой собственного здоровья.

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