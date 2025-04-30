«Все, что осталось»: журналистка показала на фото челюсть Адольфа Гитлера

Фото: Telegram/МеркачеваПрава/Merkacheva

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Кости фюрера являются основным доказательством того, что он действительно умер, а не сбежал в другую страну.

Была обнародована фотография челюсти фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Снимок выложила журналистка и член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Все, что осталось, — это челюсти Гитлера и Евы Браун, ортопедический ботинок Геббельса. Их изъяли заранее и хранили как вещдоки. При этом именно челюсти Гитлера (мост верхней челюсти с 9 зубами и обгоревшая нижняя челюсть с 15 зубами) считались основным и безусловным доказательством того, что это он», — объяснила она.

Челюсть Гитлера — основное доказательство того, что фюрер действительно совершил самоубийство, а не сбежал в другую страну, добавила Меркачева.

Журналистка рассказала, что ей удалось ознакомиться со схемой бункера, в котором Гитлер прятался с Евой Браун. Спальня фюрера располагалась в углу, рядом с ней — личная ванная, кабинет и «комната для карт». Спальня-гостиная Евы Браун и ее туалетная комната прилегали к этим помещениям вплотную.

Далее — «собачий бункер», жилые помещения для охраны. Они занимали половину убежища. От покоев Гитлера были отделены общей гостиной и конференц-залом. В бункере также нашлось место для спальни главного идеолога нацистской пропаганды Геббельса и личного врача Гитлера Штумпфеггера.

«Из бункера, судя по схеме, было несколько выходов, в том числе один в сад. Крестиком помечено место, где в этом саду были сожжены тела Гитлера и Евы Браун», — рассказала Меркачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ опубликовала рассекреченные документы о смерти Гитлера.