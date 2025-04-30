Медитация на миллионы: коуч Инна Тлиашинова объявлена в розыск по делу о неуплате налогов

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По данным правоохранительных органов, основательница «Академии разборов» не заплатила 431 миллион рублей в казну страны, используя фиктивные фирмы.

Коуч Инна Тлиашинова стала фигурантом уголовного дела. Следствие считает, что она не заплатила налогов почти на полмиллиарда рублей. Звездного психолога, как она сама себя называет, уже объявили в розыск. Известно, что Тлиашинова живет в Эмиратах, а в Россию приезжала продавать семинары. На одной из таких встреч на журналистов «Известий» напали ее охранники. Какие секреты они пытались скрыть, выяснил корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Уже не так пафосно и без звезд российской эстрады коуч Инна Тлиашинова празднует свой 43-й день рождения в Арабских Эмиратах. Разведенная блогерша желает себе детей и миллиард долларов, но притянуть денежный поток в этот раз не получилось. Следователи открыли уголовное дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей.

«Прибыль распределялась по нескольким организациям, чтобы эти организации сохраняли именно упрощенную систему налогообложения. Выявляют такие схемы о том, что эти организации аффилированы, осуществляли одну и ту же деятельность, были созданы искусственно лишь с целью дробления прибыли и сокращения налогооблагаемой базы», — уточнил эксперт Национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов.

По данным из открытых источников, Тлиашинова в разное время владела пятью компаниями. Сейчас они закрыты или переписаны на других бенефициаров. О возможных махинациях с доходами и дроблении бизнеса Тлиашиновой «Известия» рассказывали еще в начале 2024 года.

Тогда охранники Тлиашиновой скрутили руки журналистке «Известий» Наталии Графчиковой на одном из вип-семинаров в элитном жилом комплексе в Подмосковье. Сотрудники частной охранной организации (ЧОП) Владимир Борисенко и Дмитрий Остащенко оскорбляли репортеров нашей съемочной группы, а в какой-то момент вообще стали душить журналистку. Оператора в этот момент держали и пытались удалить весь отснятый материал.

В тот момент в коттедже продолжался тренинг «Инна Лэнд» о том, как правильно дышать и прыгать, чтобы открыть денежные чакры. На кадрах видно, как такие встречи выглядят.

За это основатель «Академии разборов», называющая себя экспертом по подсознанию № 1 в России, брала сотни тысяч рублей. Такие расценки на сайте Тлиашиновой были год назад. Сейчас курсы она продает практически за бесценок, хотя, возможно, это лишь один из способов уйти от налогов.

Эти схемы блогеры-коучи бережно передают друг другу. Тлиашинова была в гостях и у семьи Чекалиных, которые тоже были под следствием о неуплате налогов и дроблении бизнеса. Но самое суровое наказание за подобные махинации получила Елена Блиновская, задолжавшая почти миллиард рублей, — пять лет тюрьмы.

После нападения на нашу съемочную группу в январе 2024 года охранники и помощники Тлиашиновой признались: боялись, что теневые доходы и махинации с налогами их шефа-коуча станут известны общественности и правоохранительным органам. В итоге сотрудников ЧОП приговорили к исправительным работам, но потом заменили наказание на штраф по сто тысяч рублей каждому. А коуч-миллиардер сразу после инцидента сбежала за границу.

«Сейчас нам известно, что она находится в Эмиратах. Будет направлен запрос об оказании правовой помощи нашими правоохранительными органами, и с вероятностью 90% Инну Тлиашинову Объединенные Арабские Эмираты выдадут в Россию», — считает адвокат Вадим Багатурия.

Теперь «Инна Лэнд» пытается избавиться от недвижимости в России. По данным наших источников, блогер переписала строящуюся квартиру на родственников, чтобы за ней ничего не числилось. А когда жила в России, снимала элитное жилье, пуская в глаза пыль не только подписчикам, но и налоговой службе.

После возбуждения уголовного дела эксперт по подсознанию попыталась отшутиться в соцсетях: сравнила себя с колумбийским наркобароном и террористом Пабло Эскобаром и порадовалась, что ее дети якобы не умеют читать на русском языке, то есть как будто бы не узнают о ее бурной финансовой деятельности.