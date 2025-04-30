Танцуют все: подсчитана прибыль за один концерт Димы Билана в Москве

Дима Билан получит десятки миллионов за концерт в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мероприятие, на котором артист выступит с программой «Я твой номер 1», пройдет 21 июня 2025 года.

Российский певец Дима Билан за свой концерт в Москве может заработать более 50 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Концерт пройдет 21 июня 2025 года на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Билан выступит перед фанатами с программой «Я твой номер 1». Планируется, что помимо новинок прозвучат и старые хиты исполнителя.

Цены на билеты стартуют от двух тысяч рублей. Верхний потолок — 7,5 тысяч. При полной посадке организаторы смогут заработать более 50 миллионов рублей.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, Дима Билан к тому же является и одним из самых популярных артистов для корпоративов у российских олигархов. Певец стоит в одном ряду с Григорием Лепсом и Николаем Басковым. Гонорар за такие мероприятия составляет три-пять миллионов рублей, однако бывает и выше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подарки Дима Билан получает от фанатов. Певец рассказал об отравленном печенье, о то, что ему подарили в Астрахани и Ставрополе.