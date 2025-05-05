День, когда замерло время: как советские люди узнали об окончании войны

Диктор Высоцкая: 9 мая 1945-го в день Победы люди пировали на улицах

Фото: © РИА Новости/Валерий Шустов

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В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы наш фашизмом.

Весна 1945 года — период, когда Москва начала возвращаться к нормальной жизни. Город, переживший войну, преображался. Люди чувствовали, что мир близок: расчищали дворы, благоустраивали и озеленяли скверы.

Сеть уличного освещения была восстановлена уже к концу 1944 года. С 30 апреля 1945-го отменили режим затемнения, который защищал жителей во время воздушных атак. В канун Первомая центральные магистрали были залиты светом фонарей, сияли окна домов и витрины магазинов.

Первые за годы войны военный и физкультурный парады прошли 1 мая. Из репродукторов звучали заветные слова: Берлин взят. Москвичи были готовы услышать эту новость — города освобождались ежедневно, люди праздновали новые победы, по радио транслировали праздничные концерты.

«Это было постоянное нарастание, причем, вы знаете, казалось, что воздух раскален. У нас в дикторской не смолкал телефон. Без конца звонили и спрашивали: «Когда будет важное сообщение?» — рассказывала диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая. Она работала в ночь на 9 мая.

«Война кончилась, а вы спите!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Услышать об окончании войны через радио и громкоговорители смогли не все. Старший лейтенант Виктор Стаюнин, например, рано утром покинул город. Нужно было выходить затемно, чтобы оборудовать опорный пункт в районе. Казалось, этот день не будет отличаться от прочих. Однако, вернувшись в Москву, Стаюнин насторожился. Обстановка в городе была необычная.

«Встретили Толмачева на дороге, он спросил: «Слышали, что Германия капитулировала?» — писал лейтенант.

Сержант-связист Георгий Зекин узнал о том, что немцы выбросили белые флаги, сразу после обеда. Ему рассказали, что бывшие враги побросали оружие и приближаются к нашим окопам. Тогда Георгий вместе с другом побежали на передовую. Увиденное повергло их в шок: немцы и советские солдаты смеялись и жали друг другу руки.

«Немцы не могут скрыть своей радости, что кончилась война, и они остались живы», — из личных заметок Георгия.

А актрисе Лидии Комаровой радостную новость весьма своеобразным способом сообщил молодой офицер. Она стояла с подругой, когда солдат подлетел, вытащил из кармана флакон французских духов и начал обливать ими девушек. Те просили юношу прекратить, смеялись и кричали. Солдат не слушал — он был счастлив без меры.

«Говорили ему, что жаль духов, что от нас будет пахнуть, как из парфюмерного магазина. Ничего не помогло — он вылил на нас весь флакон», — вспоминала Лидия.

Старший лейтенант Петр Пустовойт знал, что никогда не сможет забыть дня окончания войны. Тогда он находился в Бреслау. Город был разбит.

Погода радовала, солнце светило ярко. Колонна солдат остановилась, водители ушли обедать. Петр прилег отдохнуть и почти сразу уснул. Вскоре его покой прервали крики 15-летнего юноши, одетого в военную форму.

«Товарищ старший лейтенант, война кончилась, а вы спите!» — упрекнул он Петра.

В момент, когда прозвучало объявление о капитуляции Германии, в Москве все перевернулось. Композитор Владимир Швец писал, что в городе царит «необычайное возбуждение» — ночами напролет играет музыка, запускают ракеты, в порту слышны залпы, всюду говор и пляски.

«Улицы заполнены народом. Много пьяных. Объятия и поцелуи. В консерватории вынесли на улицу фортепиано», — резюмировал композитор.

А клоун Борис Вяткин запечатлел в дневнике момент, когда все люди в городе в одночасье породнились. Радостная весть наполнила эмоции, каждый торопился посмотреть салют.

«Кто в чем был высыпали на улицу смотреть салют. Сердце готово было выскочить из груди от такой большой радости! Объятия, поцелуи со знакомыми и незнакомыми. Все кажутся родными», — писал Борис.

Вдали от Родины

Фото: © РИА Новости/Семен Раскин

В мае 1945 года санинструктор Екатерина Михайлова находилась в центре Европы. Ее батальон морской пехоты освободил от немцев столицу Австрии Вену и остался поддерживать порядок в городе.

«Мои моряки целовались с австрийскими женщинами. Я говорю: ребята, вы что, с ума сошли?! Они мне кричат: Катюша, победа!» — вспоминает Екатерина.

Известия о победе изменили людей. Отовсюду летели цветы — бумажные и живые. Все танцевали и пели. Поводов для радости было не счесть. Екатерина мечтала скорее вернуться домой и надеть туфли: во время войны ей приходилось носить сапоги 43-го размера, хотя ее размер — 34.

В День Победы встречи с родными и близкими перестали быть несбыточной мечтой, они стали осуществимой целью. Однако до дома было далеко, никто не давал команды откладывать автоматы. Все еще следовало опасаться провокаций — командир батальона даже запретил бойцам брать у жителей Вены угощения и подарки.

«Спали с автоматом пока еще. Мы не могли расстаться с ним. Нам так и говорили: как только ночь — автомат на груди, и все. Потому что мы не верили, что больше не будет войны. Мы думали, что ночью придет эта война проклятая. Так она нам надоела», — рассказала Екатерина Михайлова.

Пока в Вене праздновали победу и салютовали стрельбой из автоматов, советские летчики морской авиации в Литве продолжали вести бои. Они координировали удары артиллерии в районе Балтийского моря. Это была схватка с фашистскими войсками, которые не хотели сдаваться.

Летчики услышали новости об окончании войны, когда готовились к очередному вылету. В этот день в воинской части был запланирован концерт. Артисты, которые должны были выступить, тоже узнали о победе. Они сделали вечер 9 мая настоящим праздником для солдат.

«Говорит Москва»

Фото: Тарасевич Всеволод/TASS

Сеанс радиовещания заканчивался в полночь. Однако в судьбоносный день объявили, что в качестве исключения оно будет работать до четырех утра — москвичам предстоит услышать важное сообщение от властей. Нельзя ложиться спать, нужно ждать. Именно это пытались донести сотрудники.

«И сразу новый поток телефонных звонков. Знакомые и незнакомые, уже счастливые голоса кричали в трубку: «Спасибо! Намек поняли! Накрываем столы! Молодцы!» — вспоминал диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан.

Голосом Левитана звучали приказы Верховного главнокомандующего, важные правительственные сообщения и сводки Совинформбюро. К концу войны диктор стал «голосом Победы» и «голосом эпохи». Он мотивировал людей верить в лучшее, поднимал боевой дух и вселял надежду.

Сотни передатчиков Советского Союза были подключены к радио уже к двум часа ночи. Послышалось заветное «Говорит Москва! Через несколько минут будет передано важное сообщение!». Левитан рассказывал: когда у него в руках оказался заветный текст, он едва мог унять дрожь в руках.

Сжав кулаки, диктор уверенно и сдержанно оповестил народ о полной и безоговорочной капитуляции Германии и завершении Великой Отечественной войны. Это случилось в 2:10 по московскому времени. Сообщение Левитана после повторно выходило в эфир.

Москву едва не снесла волна ликования. Люди будили своих соседей и выбегали на улицы. А на предприятиях, которые работали круглосуточно, сразу после сообщения Левитана начались стихийные митинги и собрания.

Немногим позднее сообщение было дополнено. Появились детали о церемонии подписания акта. Их зачитывала Ольга Высоцкая.

«Когда мы вышли на улицу, тот тут уже был пир. Плясали, играли на гармошке, пели. Словом, было что-то невероятное. Вот это впечатление», — вспоминала Высоцкая.