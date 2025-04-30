Дошло до суда: Жуков отстаивает права на хиты группы «Руки вверх!»

Жуков будет отстаивать права на хиты группы «Руки вверх!» в суде

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Музыкальное издательство «Джем» заблокировало фонограммы певца на различных интернет-площадках.

Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение иска лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова на 5 мая. Причиной заявления вокалист назвал блокировку фонограмм своих песен на различных интернет-площадках, которую наложило на них музыкальное издательство «Джем» после съемок биографического фильма «Руки вверх!». Сотрудничество издательства и Жукова началось в 1990-е. Об этом сообщает aif.ru.

В декабре 2024 года гендиректор «Джема» Андрей Черкасов заявил, что Жуков незаконно использует порядка 15 песен, права на которые принадлежат издательству. После чего певец обратился к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой проверить такое заявление на законность.

Издательство сообщило о том, что также владеет смежными правами на фонограммы, прозвучавшие в картине. Однако сам Жуков, предвидя подобную ситуацию, записал для фильма Азабаева новые фонограммы.

«Жуков имеет полное право быть автором данных песен, если он зарегистрирован как правообладатель фонограмм после истечение пятилетнего срока договора», — пояснил юрист Евгений Колоколов.

10 октября 2024 года состоялась премьера биографического фильма «Руки вверх!» о творческом пути одноименной группы. За первые выходные картина собрала 225,7 миллиона рублей и стала лидером кинопроката в России и СНГ. Сюжет охватывает 30 лет: от первого музыкального опыта лидера группы Сергея Жукова до концертов на Большой спортивной арене «Лужников». Роль Жукова исполнил молодой российский актер Влад Прохоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Жуков написал текст песни, посвященной рекорду Александра Овечкина, всего за один день.